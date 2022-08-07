لطلاب الشعبة الأدبية.. المؤشرات الأولية لـ«تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022»

بدأ طلاب الشعبة الأدبية بتكثيف البحث عن عن تنسيق الكليات 2022 للمرحلة الأولى، ويتصدر البحث عن الحد الأدنى في تنسيق لكليات القمة عبر محرك البحث الشهير جوجل (Google) خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن اعتمد وزير التربية والتعليم طارق شوقي نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر صباح أمس السبت 6 أغسطس 2022.

تنسيق الكليات الأدبية في مصر 2022

وفي هذا السياق تستعرض «الدستور» لمتابعيها وقرائها الطلاب في مختلف محافظات مصر، كل ما يتعلق بـ تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022، وموعد بدء تنسيق الجامعات 2022، والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات والحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية، من خلال التقرير التالي.

توقعات تنسيق كليات الشعبة الأدبية 2022

ومن المتوقع أن ترتفع او تتخفض تنسيق «الكليات والجامعات الحكومية والخاصة أو الأهلية» عن تنسيق السنة الماضية 2021 بنسبة 0.5% ليس أكثر وذلك بناءً على ارتفاع نسبة النجاح عن العام الماضي.

المؤشرات الأولية لـ تنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2022

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حددت أن يكون الحد الأدنى 362.5 درجة فأكثر، بنسبة 88.41% للشعبة العلمية فأكثر، وتضم 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة، و328 درجة فأكثر بنسبة 80% فأكثر، وتضم 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة والشعبة الهندسية، و269.5 درجة فأكثر بنسبة 65.7% فأكثر، وتضم 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة، للشعبة الأدبية، حيث يصل إجمالي الطلاب لهذه المرحلة 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2022 لكليات الأدبي القمة بالدرجات

- اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 359.0.

- الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 352.0.

- ألسن كفر الشيخ 350.0.

- سياسة واقتصاد السويس 349.0.

- سياسة واقتصاد بني سويف 344.0.

- ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 341.0.

- ألسن عين شمس 340.0.

- ألسن الفيوم 339.0.

- إعلام القاهرة 339.0.

- إعلام المنوفية 336.0.

- ألسن بني سويف 335.0.

- ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334.0.

- ألسن أسوان 333.0.

- ألسن المنيا 333.0.

- آثار الزقازيق بصان الحجر 332.0.

- ألسن سوهاج 332.0.

- ألسن الأقصر 331.0.

- آثار دمياط 330.0.

- إعلام بني سويف 330.0.

- إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329.0.

- آثار عين شمس 329.0.

- الإعاقة والتأهيل الزقازيق 329.0.

- آثار القاهرة 328.0.

- إعلام جنوب الوادي 326.0.

- آثار ولغات مطروح 325.0.

- آثار الفيوم 325.0.

- آثار أسوان 324.0.

- آثار الأقصر 323.0.

- آثار سوهاج 322.0.

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