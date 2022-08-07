حفظ التحقيقات فى وفاة فتاة بـ«حبة الغلال» فى أكتوبر

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد، حفظ التحقيقات في وفاة فتاة إثر تناولها حبة الغلال بمدينة أكتوبر، بعدما تبين عدم وجود شبهه جنائية في الواقعة.

البداية بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة فتاة متوفية داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر، في ظروف غامضة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة لفتاة ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال أسرتها أفادوا بإقدامها على إنهاء حياتها بتناول حبة حفظ الغلال السامة لمرورها بحالة اكتئاب، ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.