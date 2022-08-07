الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إخماد حريق شب فى مخلفات أمام المطابع الأميرية بإمبابة‎‎

حريق
حريق
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماد حريق اندلع بمخلفات أمام المطابع الأميرية بإمبابة، تم إخطار اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من مخلفات بإمبابة.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتين إطفاء، وفرضت القوات كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لمنع امتداد النيران إلى المطابع الأميرية، وحاصروا مصدر النيران، وتمكنوا من السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

إصابات إخماد حريق الحماية المدنية السيطرة على الحريق المطابع الاميرية النيابة التحقيق أمن الجيزة حريق اندلع شرطة النجدة

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