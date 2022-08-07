متى يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا؟.. فضل صيامه وسننه المستحبة

المسلمون على بعد ساعات من الاحتفال بيوم عاشوراء الذي يوافق العاشر من محرم كل عام، والذي يوافق هذا العام يوم الاثنين 8 أغسطس الجاري، باعتباره اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وجماعته، وأغرق فرعون وقومه الظالمين، وهناك بحث مكثف عبر محركات البحث عن فضل صيام هذا اليوم والأدعية المستحبة به، وهناك من لم استطاعوا صيام اليوم الأحد تاسوعاء ويحاولوا معرفة هل يجوز صيام عاشوراء منفردًا أم لا يستحب.

يوم عاشوراء 2022.. فضل صيامه وسننه المستحبة

وفي وقت سابق، أوضحت دار الإفتاء من خلال نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر محرم، يوم عاشوراء 2022، يوافق الاثنين الموافق 8 أغسطس، أي 10 من شهر محرم، وهو يوم معروف عنه أنه مستحب الصيام به، كونه سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم.

ما حكم وفضل صوم تاسوعاء وعاشوراء؟

صيام يوم التاسع ويوم العاشر من شهر الله المحرم سنة مستحبة؛ لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صام يوم عاشوراء وقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» أخرجه مسلم.

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هل يجوز أصوم يوم عاشوراء منفردًا إذا وافق يوم السبت؟

أوضحت الإفتاء أن الحالة الوحيدة التي لا يفضل فيها صوم عاشوراء منفردًا هي توافقه يوم السبت ولا يُستباح إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً له؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء وغير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه غائبة أو يشفى فيه مريضه فوافق السبت، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان. جاء في «المغني» لابن قدامة (3/ 171): [وَإِنْ وَافَقَ -أي يوم السبت- صَوْمًا لَإِنْسَانٍ لَمْ يُكْرَهْ -أي إفراده بالصوم-] اهـ. وعليه: فلا مانع شرعًا من إفراد يوم السبت بالصوم فيه إذا وافق يوم عاشوراء. والله سبحانه وتعالى أعلم.

متى يجوز صيام عاشوراء منفردًا؟

كما يجوز صوم يوم عاشوراء منفردًا، أي: بدون صوم يوم قبله، ولا حَرَج في ذلك شرعًا؛ لأنه لم يَرِد نهي عن صومه منفردًا، لكن يستحب صوم يوم التاسع من شهر المحرم مع يوم عاشوراء؛ فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم).

فضل التوبة في يوم عاشوراء

ومن فضائل عاشوراء أن الله تعالى جعله زمانًا لقبول التوبة وإجابتها؛ فعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا شَهْرًا بَعْدَ رَمَضَانَ فَصُمِ الْمُحَرَّمَ؛ فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيهِ يَوْمٌ تَابَ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوبُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ» رواه ابن أبي شيبة في «المصنف»، والترمذي في «الجامع» وحسنه، والدارمي في «السنن». وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا: «هَذَا يَوْمٌ تَابَ اللهُ فِيهِ عَلَى قَوْمٍ؛ فَاجْعَلُوهُ صَلَاةً وَصَوْمًا» يعني يوم عاشوراء» أخرجه الحافظ أبوموسى المديني وحسَّنه.

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ففيه تاب اللهُ تعالى على سيدنا آدم عليه السلام، وفيه أُهبِط إلى الأرض؛ كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعُبَيْد بن عُمَيْر، وعكرمة، وقتادة، وغيرهم من السلف.

وجاء في أحاديث وآثار أخرى أن عاشوراء هو اليوم الذي فيه تاب اللهُ على سيدنا يونس عليه السلام، وفيه تاب على قومه، وفيه أَمَر بني إسرائيل بالتوبة.

وكان الحنفاء يدلون أهل الجاهلية على التوبة من الذنوب العظام في يوم عاشوراء؛ فعن دَلْهَمِ بن صالح الكِنْدي قال: سألتُ عكرمة عن صوم يوم عاشوراء؛ ما أمرُه؟ قال: «أذنَبَتْ قريشٌ ذنبًا في الجاهلية، فعَظُمَ في صدورهم، فسألوا: ما تبرئتهم منه؟ قالوا: صوم يوم عاشوراء؛ يوم عشر من المحرم» أخرجه أبوبكر الباغندي [ت283هـ] في «أماليه».

وعن الأسود بن يزيد قال: سألتُ عُبَيْدَ بن عُمَيرٍ عن صوم عاشوراء، فقال: «إنَّ قومًا أذنبوا فتابوا فيه فتيب عليهم، فإن استطعت أن لا يمر بك إلا وأنت صائمٌ فافعل» أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في «تهذيب الآثار». والله سبحانه وتعالى أعلم.