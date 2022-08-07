موعد أذان المغرب يوم تاسوعاء وعاشوراء والدعاء المستحب

ننشر موعد أذان المغرب اليوم حيث يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم، في العاشر من محرم كل عام بـ يوم عاشوراء، والذي يوافق هذا العام يوم الإثنين 8 أغسطس الجاري، باعتباره اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وجماعته، وأغرق فرعون وقومه الظالمين، ومن المسلمين من يفضل إحياء هذا اليوم الفضيل بصيامه منفردًا أي صيام عاشوراء فقط ومنهم من يسبقه بصيام اليوم الأحد الموافق 7 أغسطس ليجمع بذلك صيام تاسوعاء وعاشوراء.

موعد أذان المغرب اليوم يوم تاسوعاء وعاشوراء

وقبيل المغرب يومي عاشوراء وتاسوعاء يبحث الكثير من الصائمين عن موعد أذان المغرب في القاهرة وبعض المحافظات استعداد للفطار .

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية:

موعد أذان المغرب في القاهرة اليوم 7 أغسطس تاسوعاء

المغرب: 6:48

موعد أذان المغرب في الإسكندرية اليوم 7 أغسطس تاسوعاء

المغرب: 6:55

موعد أذان المغرب في أسيوط اليوم 7 أغسطس تاسوعاء

المغرب: 6:43

دعاء الافطار يوم تاسوعاء

فإنه يسن للصائم وغيره عند تناوله للطعام أن يسمي الله تعالى، فإذا أفطر قال عقب فطره: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله. وهذا ورد في حديث صحيح رواه أبو داود.

ويقول أيضا: اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. رواه ابن ماجه من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، وحسنه ابن حجر في تخريج الأذكار.

وله أن يقول أيضا: اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت. رواه أبو داود مرسلاً، وقال عنه عبد القادر الأرناؤوط في تحقيقه للأذكار للنووي: ولكنه له شواهد يقوى بها.

دعاء يوم تاسوعاء وعاشوراء مكتوب

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب على وتغفر لي وترحمني.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.