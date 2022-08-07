الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز مقتل طفل بالأقصر

مقتل طفل
مقتل طفل
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تكثف الأجهزة الأمنية بالأقصر جهودها لكشف لغز العثور على جثة طفل عثر عليه أهالي نجع العقاربة بمدينة الطود بعد تغيبه من منزل أسرته منذ 5 أيام.

وقامت أجهزة الأمن بضبط سيدة للاشتباه فى كونها وراء خطف الطفل وقتله، وجار التحقيق معها من قبل رجال المباحث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

بداية تفاصيل الواقعة كانت بتلقي اللواء هشام عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز مدينة الطود يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة الطفل "إبراهيم.س.ح" 5 سنوات، مقتولًا داخل شقة زوجة خالة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين لهم العثور على جثة الطفل داخل المنزل، حيث إنه عقب اختفاء الطفل قام جميع أفراد العائلة بالبحث عن الطفل فى كل صوب وحدب.

تم نقل جثمان الطفل لمشرحة المستشفى لحين فحصها من الطب الشرعى وإعداد تقرير بالوفاة تمهيداً لتسليمه لذويه والتصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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