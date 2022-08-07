5 سنوات لمحام بتهمة تزوير أوراق قطعة أرض بمطروح

أصدرت محكمة جنايات مطروح، حكمًا بالسجن 5 سنوات للمتهم "ا.ف.ح"، محامي لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد أبو السعود، وعضوية المستشار جمال رفاعي، والمستشار عبد الرحيم علي مرسي، والمستشار سامح عبد الوهاب السيد،

تعود أحداث الواقعة في القضية رقم 5926 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة مطروح، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بلاغا يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية منسوبة صدورها لمجلس مدينة مطروح.

تبين من التحقيقات أن المتهم "ا.ف ح " محام قام بالاتفاق من الشاهد الاول " م.ا.ش" صاحب بيع بقالة جافة علي تقنين قطعة أرض خاصة به في نطاق مطروح وقدم له صور ضوئية لقسائم سداد ورسم كوركي إرسالها له المتهم منسوب صدورها لمجلس مدينة مطروح بما يفيد سيره في الاجرءات الازمة للتقنين وتحصل المتهم على 400 ألف جنيه، إلا أنه تبين أن جميع الأوراق مزورة وغير صادرة من مجلس مدينة مطروح وأن تلك المستندات عليها أختام مقلدة وأنها علي درجة من الإتقان ما ينخدع بها الشخص العادي.

تحرر محضر بالواقعة وبعرض الواقعة علي النيابة قررت إحالته المتهم الي محكمة جنايات مطروح التي أصدرت حكمها علي المتهم.