الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

بعد إعلان الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 ننشر أقسام كلية آداب

تنسيق
تنسيق
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فور ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 بدأ البحث من قبل طلاب الشعبة العلمية والأدبية الصف الثالث الثانوي 2022 عن أقسام كلية آداب في الجامعات المصرية وتنسيق كلية آداب.

 معلومات عن كلية آداب

أنشئت كلية آداب مع إنشاء جامعة عين شمس في أواخر صيف عام 1950 بوصفها إحدى كليات جامعة عين شمس التي كانت تسمى عند صدور قرار إنشائها: جامعة إبراهيم باشا الكبير. لكنها ما لبثت أن أصبح اسمها جامعة عين شمس بوصفها تمثل استمرارا لأقدم جامعة عرفها العالم في تاريخه.

أقسام كلية آداب

قسم اللغة العربية وآدابها.

قسم اللغة العبرية وآدابها.

قسم لغات الأمم الإسلامية: شعبة اللغة التركية وآدابها، وشعبة اللغة الفارسية وآدابها، وشعبة اللغة الأوردية وآدابها.

قسم اللغة الإنجليزية وآدابها.

قسم اللغة الفرنسية وآدابها.

قسم الحضارة الأوروبية القديمة.

قسم التاريخ.

قسم الجغرافيا :- الشعبة العامة، وشعبه نظم المعلومات الجغرافية.

قسم الدراسات الفلسفية.

قسم علم النفس والفلسفة

قسم علم الاجتماع.

قسم الإرشاد السياحي باللغة: العربية، والفرنسية، والإنجليزية.

قسم علوم الاتصال والإعلام.

قسم المكتبات والمعلومات.

قسم الآثـــــار:شعبة آثار مصرية، وشعبة آثار إسلامية، وشعبة آثار يونانية ورومانية.

قسم الدراما والنقد المسرحي.

 

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عقب ظهور نتيجة ثانوية عامة.. تعرف على تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021

الحد الادنى لتنسيق الثانوية العامة 2022

وكانت  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة "الدور الأول" 2022  

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة علمي علوم : 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة علمي رياضة: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

الحد الادنى لتنسيق الثانوية العامة أدبي: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

نظام التنسيق الالكتروني

• القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg 

• يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق مع اتخاذ الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصي درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع. 

• سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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