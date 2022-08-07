الأحد 07 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

إصابة مواطن فى حادث تصادم سيارتين بالغربية

اسعاف
اسعاف
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وقع حادث تصادم سيارتين على طريق مشلة - قصر نصرالدين  بكفر الزيات بمحافظة الغربية أدى إلى إصابة مواطن نزيف بالمخ وكسور وتم نقله لمستشفى طوارئ جامعة طنطا.

البداية بتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور شرطة كفرالزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق مشلة - قصر نصر الدين بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارتين ملاكي وأسفر الحادث عن إصابة " مهاب. ع " مقيم بقرية طنوب بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصاب للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

حادث تصادم سيارتين محافظة الغربية مواطن نزيف بالمخ وكسور جامعة طنطا اللواء محمد عمار مدير امن الغربيه

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