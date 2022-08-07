يوم ترفيهى رياضى ضمن مبادرة «كلنا واحد» بحى الأسمرات

دعت وزارة الداخلية براعم وشباب حي الأسمرات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية والاستمتاع بقضاء يوم رياضي وترفيهي حيث تم اصطحابهم إلى اتحاد الشرطة الرياضي وتوزيع الملابس الرياضية عليهم لممارسة جميع الألعاب الرياضية بالاتحاد، في إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية.

يوم ترفيهي رياضي

وتُعد المبادرة الأولى من نوعها والتي تؤكد على الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الذي يكتسب أهميته يوماً بعد يوم، ويوضح مدى حرصها على دعم ومساندة كافة الفئات المجتمعية وخاصة قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة والتي حرص رئيس الجمهورية على إنشائها منذ اللحظة الأولى لتوليه المسئولية، كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها وذلك لتوفير حياة كريمة لهم.

يوم ترفيهى رياضى

وقد تضمنت الزيارة مشاركة البراعم والشباب في عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية المختلفة، وتوزيع عدد من الهدايا الرمزية على المشاركين، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في نفوس هؤلاء الشباب الذين أعربوا عن خالص شكرهم لأجهزة وزارة الداخلية على تلك المبادرة، وعلى ما لمسوه من اهتمام يؤكد مدى حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.

يوم ترفيهي رياضي

وتعد مبادرة "كلنا واحد" واحدة من أكبر المبادرات المجتمعية التي أطلقتها وزارة الداخلية في إطار الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

يوم ترفيهي رياضي

يوم ترفيهي رياضي

يوم ترفيهي رياضي

يوم ترفيهي رياضي

يوم ترفيهي رياضي

يوم ترفيهي رياضي