الأحد 07 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لعاطل بتهمة حيازة مواد مخدرة بالإسكندرية

حبس
حبس
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عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية عاطلًا بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، رئيس المحكمة، بعضوية كل من المستشار أيمن مصطفى الصحن، والمستشار وضاح محمد عبدالسلام، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار، وأمانة سر سعيد عبدالعظيم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6279 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الجمرك، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الجمرك يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك عن أنها توصلت لقيام المتهم "ن. ا" عاطل، بالاتجار بالمخدرات، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليه أثناء مشادة مع أحد عملائه، وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة وسلاح أبيض، وتحرر محضر بالواقعة.

محكمة جنايات الإسكندرية سنة تعاطي المخدرات غرامة 10 آلاف جنيه المستشار جمال جمعة عقرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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