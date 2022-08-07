الأحد 07 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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منوعات

رغم انزعاج المستخدمين.. إنستجرام يعود إلى تحديث يشبه تيك توك

إنستجرام
إنستجرام
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ربما تراجع تطبيق "إنستجرام" عن تحديث أطلقه مؤخرا، بعدما أثار جدلا وانتقادات مشاهير بزعم تشبهه بـ"تيك توك"، لكنه لم يوقف تركيزه على محتوى ملء الشاشة إلى اللحظة، ليعلن اختباره الصور عالية الطول بمقياس 9:16 في غضون أسبوع أو أسبوعين.

ويعرض إنستجرام الصور العمودية بمقياس 5:4، لكن الخاصية الجديدة تقدم دعما لصور أقل حجما وأطول بمقياس 9:16، وهو ما يعني ملء الشاشة بأكملها أثناء تصفح محتوى التطبيق.

كان "إنستجرام"، قد قدم قبل نحو أسبوع، إصدارا تجريبيا من التطبيق يعرض الفيديوهات والصور بوضع الشاشة الكاملة، ليصير شبيها بـ “تيك توك”، لكن التطبيق يتراجع على وقع انتقادات حادة أشعلت شرارتها نجمتا تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان وكايلي جينر، بمطالبتهما "إنستجرام" بالتوقف عن محاولة التحول إلى "تيك توك"، والعودة لتصميمه الأصلي من جديد.

حاجة المستخدم

وعن السر وراء اختبار لتلك الخاصية، بعد تراجعه عن التصميم الذي أصدره مؤخرا على وقع الانتقادات، يقول خبير وسائل التواصل الاجتماعي، محمد الحارثي، إنها جاءت تماشيا مع حاجة المستخدم للمقاسات الطولية في عرض الصور والفيديو، والتي فرضت نفسها خلال السنوات الأخيرة وانعكست على نجاح "الريلز" في جميع التطبيقات.

ويضيف خبير وسائل التواصل الاجتماعي، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن المتحكم الوحيد في إضافة أي تطبيق لخاصية جديدة، هو تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتقيس تجربة المستخدم بالساعة واليوم، والتي أفادت بحاجة المستخدم إلى المقاسات المتغيرة للصور، وبخاصة الطولي منها، بعد أن أثبتت التجربة أنها الأكثر راحة وتقبلا بين المستقبلين للخدمات.

ويستطرد خبير وسائل التواصل الاجتماعي، أن "ملاحقة كل تطبيق إلكتروني للآخر، من خلال إضافة الميزات التي يمتلكها، هي المنافسة بين شركات التكنولوجيا، والتي تسعى جميعها إلى كسب رضاء وثقة المستخدمين، ومن ثم الحفاظ على قاعدة مستخدميها، فضلا عن زيادتهم، ومن ثم استدامة الأرباح القائمة على الإعلانات التي تنجذب إلى المستخدم، وتعظيمها بشكل مستمر".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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