مباحثات «تركية- أوكرانية» حول مستجدات شحن الحبوب عبر البحر الأسود

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، هاتفيا مع وزيري الدفاع والبنية التحتية الأوكرانيين، مستجدات شحن الحبوب عبر البحر الأسود في إطار اتفاق إسطنبول.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي رزنيكوف، وآخر مع وزير البنية التحتية الأوكراني أوليكسندر كوبراكوف، وفق بيان للدفاع التركية نقلت عنه وكالة الأناضول التركية للأنباء اليوم السبت.

وأشارت الوزارة إلى أن أكار تبادل وجهات النظر مع الوزيرين الأوكرانيين حول مستجدات الوضع في عملية شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وأعرب الوزراء عن ارتياحهم لاستمرار الزخم في شحن الحبوب والأعمال الجارية في أجواء من التعاون والتنسيق داخل مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

واجتازت أمس الأول الخميس السفينة "رازوني" المحملة بأول شحنة حبوب مضيق جناق قلعة "الدردنيل" التركي، لتواصل طريقها إلى ميناء طرابلس اللبناني، بعد مغادرتها موانئ أوكرانيا الإثنين.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم بدء تفتيش سفينة "نافي ستار" المحملة بـ33 طنا من الذرة أثناء توجهها من أوكرانيا إلى أيرلندا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن السفينة رست شمالي إسطنبول عقب مغادرتها موانئ أوكرانيا، وتخضع حاليا للتفتيش من قبل مركز التنسيق المشترك.

في سياق متصل، قالت الوزارة في بيان آخر، إن سفينة ثانية تحمل 13 طنا من الذرة رست شمالي إسطنبول، تمهيدا لتفتيشها صباح الأحد.

وأوضحت أن السفينة التي ترفع العلم المالطي ستتوجه إلى بريطانيا.

وفي 22 يوليو الماضي، وقعت تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" خلال اجتماع استضافته إسطنبول.

وتضمن الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود إلى العالم.

وفي وقت سابق، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين من للتباحث حول أمن الحبوب في البحر الأسود.