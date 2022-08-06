مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يندد بقصف محطة زابوريجيا فى أوكرانيا

أثار رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مخاوف كبيرة اليوم السبت، بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، قائلا إن ما جرى يظهر خطر وقوع كارثة نووية.

وقال جروسي في بيان: "أشعر بقلق بالغ إزاء القصف الذي تعرضت له أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مما يؤكد الخطر البالغ لوقوع كارثة نووية يمكن أن تهدد الصحة العامة والبيئة في أوكرانيا وخارجها".

وحث جروسي، الذي يقود الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، جميع الأطراف في النزاع الأوكراني على ممارسة "أقصى درجات ضبط النفس" في محيط المحطة.

كان قصف قد أصاب أمس الجمعة خطوط كهرباء عالية القدرة داخل مجمع المحطة، مما دفع مشغليها إلى فصل أحد المفاعلات على الرغم من عدم رصد أي تسرب إشعاعي.

الاستيلاء على المحطة

كانت القوات الروسية قد استولت على المحطة في أوائل مارس في المرحلة الأولى من الحرب، لكنها لا تزال تعمل تحت إدارة فنيين أوكرانيين.

وألقت شركة إنيرجواتوم الأوكرانية للطاقة النووية التابعة للدولة بمسئولية الأضرار التي لحقت بمحطة زابوريجيا للطاقة على قصف روسي، بينما اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بقصف المحطة، قائلة إن الصدفة كانت وراء عدم حدوث تسرب إشعاعي.

وقال جروسي إن هذا العمل العسكري الذي هدد سلامة وأمن محطة زابوريجيا "غير مقبول على الإطلاق ويجب تجنبه بأي ثمن".

وأضاف "أي قوة نيران موجهة إلى المنشأة أو منها سترقى إلى مستوى اللعب بالنار، مع عواقب وخيمة محتملة".

زيارة البابا لأوكرانيا

وفي وقت سابق، أحيا السفير الأوكراني لدى الفاتيكان الأمل في زيارة وشيكة للبابا فرنسيس إلى أوكرانيا بعد لقاء معه اليوم السبت.

وكتب السفير أندريه يوراش على موقع تويتر أن أوكرانيا تنتظر رئيس الكنيسة الكاثوليكية منذ بداية الحرب الروسية عليها.

وأضاف أن الأوكرانيين سيكونون سعداء بـ"الترحيب به قبل زيارته إلى كازاخستان".

ويخطط البابا لزيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى كازاخستان في 13 سبتمبر المقبل.

لم يكشف الفاتيكان عن أية تفاصيل بشأن فحوى الحوار مع يوراش علانية، لكنه أكد الاجتماع صباح اليوم السبت فقط.

من ناحية أخرى أفاد السفير أن البابا فرنسيس أكد قربه من الشعب الأوكراني وأعرب عن استعداده لإظهار هذا التقارب خلال الزيارة.

ومنذ اندلاع الحرب قال البابا الأرجنتيني الأصل والبالغ من العمر 85 عامًا مرارًا وتكرارًا إنه يود زيارة أوكرانيا لتعزيز السلام.

ويبدو أن رحلة البابا إلى كييف غير مرجحة على الأقل في الوقت الحالي، لأن فرنسيس مريض جسديًا ولا يمكن توقع قيامه برحلة قطار طويلة وشاقة منه.

ولا يزال من غير الممكن السفر جوًا إلى عاصمة أوكرانيا.