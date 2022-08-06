السبت 06 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

للطلاب الراغبين في الحصول عليها.. نتيجة الثانوية العامة 1444 - 2022

الثانوية العامة
الثانوية العامة
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ظهرت الآن نتيجة الثانوية العامة على موقع الدستور، حيث إن نتيجة الثانوية العامة كانت هي الكلمة الأكثر بحثًا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظل الطلاب يبحثون عنها على مدار الساعات الماضية لمعرفة المجموع الكلي الذي حصدوه والذي يحدد اسم الكلية التي سيلتحق بها الطلاب. 

رابط شغال.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

كما يبحث الطلاب في النتيجة عن معرفة الدرجات التفصيلية لكل المواد وذلك للالتحاق بأقسام معينة، خاصة فيما يتعلق بعلمي علوم وعلمي رياضة. 

رابط نتيجة الثانوية العامة 1444 - 2022 

ويعد رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول عبر موقع الدستور (من هنا).

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد اعتمد صباح اليوم السبت، نتيجة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، بنسبة نجاح 75.04%.

وعن تفاصيل الثانوية العامة جاءت كالتالي وفقا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم: 

نسبة النجاح في الشعبة العلمية علوم %78.32

نسبة النجاح فى الشعبة العلمية رياضيات %81.10

نسبة النجاح في الشعبة الأدبية %68.38 

ويمكن لأي طالب من طلاب الثانوية العامة الحصول على  نتيجة الدور الأول للفصل الدراسي 2021-2022 من خلال إدخال رقم الجلوس، فعقب إدخال رقم الجلوس الخاص به سرعان ما تظهر النتيجة تفصيليا بالدرجات الخاصة بالمواد، ويمكن للطالب من خلال المجموع معرفة النسبة المئوية التي حصلها. 

كانت نتيجة الثانوية العامة قد دخلت ضمن الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل وذلك على مدار الساعات الماضية، حيث يعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ضمن الأحداث الهامة في المجتمع المصري.

ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة، أن يتم إعلان الحد الأدني للقبول في الجامعات المصرية بمختلف كلياتها في مؤتمر مشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 الاستعلام عن نتيجة الثانوية الان نتيجة الثانوية العامة 2021-2022 البحث العلمي التربية والتعليم والتعليم الفني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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