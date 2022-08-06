السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

حبس شقيقين بتهمة قتل زوجة أحدهما وابنتها في البحر الأحمر

حبس
حبس
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قررت نيابة رأس غارب شمال البحر الأحمر حبس شقيقين 4 أيام لاتهامهما بقتل زوجة أحدهما وابنتها لخلافات أسرية مع والدتهم.

وكانت توصلت مباحث رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر لحل لغز العثور على جثتين بمنطقة غرب بكر بالقرب من مدينة رأس غارب، حيث توصلت أن الجثة لسيدة ووالدتها، والمتهمين في قتلهما زوج الأولى وشقيقه لخلافات أسرية بينهم. 

بداية الواقعة بدأت عندما تلقى اللواء محى سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء أشرف البيلى، مدير مباحث المديرية يفيد العثور على جثتين بمنطقة غرب بكر الصحراوية بطريق الزعفرانة غارب، على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد حوام رئيس مدينة رأس غارب لكشف لغز العثور على جثتين.

نيابة رأس غارب البحر الاحمر قتل مباحث اللواء محى سلامة

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