الصف الثالث الثانوي.. طريقة حساب النسبة المئوية% في نتيجة الثانوية العامة 2022

يبحث طلاب الثانوية العامة 2022 عن طريقة حساب النسبة المئوية في نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 عقب الاستعلام عن نتيجة ثانوية عامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي او من خلال المواقع الإلكترونية.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 /1444

ويدخل طالب الصف الثالث الثانوي 2022 عبر رابط موقع "الدستور" لتسجيل نتيجة الثانوية العامة من هنــــــــــا.

يسجل طالب ثانوية عامة 2022 الاسم ورقم الجلوس والبريد الإلكتروني ورقم التليفون، وسيتم التواصل معه فور الإعلان رسميًا عن نتيجة 3 ثانوي عام 2022.

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2022

قبل معرفة طريقة حساب النسبة المئوية في نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور نوضح توزيع درجات الصف الثالث الثانوي 2022

امتحان اللغة الإنجليزية: الدرجة النهاية 50 درجة، والصغرى 25 درجة، توزيع درجات الثانوية العامة 30 سؤالًا كل سؤال درجة واحدة،10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية: درجة الامتحان النهاية 40 درجة، والصغرى 20 درجة، يتم توزيعها 26 سؤالًا لكل سؤال درجة، 7 أسئلة لكل سؤال درجتان، ومدة الإجابة ساعتان.

امتحان الجيولوجيا: الدرجة النهاية 60 درجة، والصغرى 30 درجة، يتم توزيعًا 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، و10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الكيمياء: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، وتوزيعها 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الأحياء الدرجة النهاية 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، و10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الفيزياء: الدرجة الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

التفاضل والتكامل: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الجبر والهندسة الفراغية: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة على 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الاستاتيكا: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان الديناميكا: الدرجة النهاية الكبرى 30 درجة، والنهاية الصغرى 15 درجة، موزعة على 20 سؤالًا لكل سؤال درجة، 5 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان علم النفس: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتين.

امتحان الجغرافيا: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

امتحان التاريخ: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والنهاية الصغرى30 درجة.

امتحان الفلسفة: الدرجة النهاية الكبرى 60 درجة، والصغرى 30 درجة، موزعة 40 سؤالًا لكل سؤال درجة، 10 أسئلة لكل سؤال درجتان.

طريقة حساب النسبة المئوية في مجموع نتيجة الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة 410 درجة، مؤكدة أن المجموع الكلي للثانوية العامة لم يتغير إطلاقًا هذا العام.

يتم حساب النسبة المئوية كالتالي:

المجموع النهائي لطالب الثانوية العامة مقسوم على المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة 2022، ثم ضرب الناتج في 100 وبذلك نحصل على النسبة المئوية

مثال

390 /410 =0.95121

0.95121 * 100 = 95% النسبة المئوية.