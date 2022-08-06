ظهرت حالا.. نتيجة الثانوية العامة 2022/1443 لطلاب الصف الثالث الثانوي

قبل الدخول والاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 / 1443 يجب على طالب الصف الثالث الثانوي 2022 استخدام متصفح سريع للدخول على لينك نتيجة 3 ثانوي ومعرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022.

نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022

رابط التسجيل في الصف الثالث الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر الدستور لاستخراج النتائج فور تجهيزها ونشرها.

ويمكن إتمام عملية التسجيل في نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 من خلال اتباع ما يلي من خطوات:-

أولًا: تسجيل الدخول إلى رابط التسجيل من هنا

ثانيًا: كتابة الاسم الرباعي للطالب/الطالبة.

ثالثًا: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

رابعًا: تسجيل البريد الإلكتروني.

أخيرًا: أضف رقم الهاتف ثم اضغط على كلمة سجل الآن.

طريقة حساب النسبة المئوية في مجموع نتيجة الثانوية العامة 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة 410 درجة، مؤكدة أن المجموع الكلي للثانوية العامة لم يتغير إطلاقًا هذا العام.

يتم حساب النسبة المئوية كالتالي:

المجموع النهائي لطالب الثانوية العامة مقسوم على المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة 2022، ثم ضرب الناتج في 100 وبذلك نحصل على النسبة المئوية

مثال

390 /410 =0.95121

0.95121 * 100 = 95% النسبة المئوية.

كيفية حساب درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2022

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تأن درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة 1444 يتم تغيير معاييرها من عام إلى عام.

وقالت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" إن موقف درجات الرأفة في نتيجة الصف الثالث الثانوي سيتم الإعلان عنه مع اعتماد نتيجة 3 ثانوي والتي سيعلن عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي خلال الأيام المقبلة.

وكشفت آليات توزيع درجات الرأفة أنها تكون حسب نسبة النجاح وتكون قيمتها في حدود نسبة 3 إلى 10% غالبًا من الدرجات الكلية للمادة ويتم توزيعها حسب حاجة الطالب.

وأضاف المصدر: «مثلًا في طالب محتاج أو فاضله درجتين على النجاح في مادة واحدة علشان يتحول من دور تاني لنجاح بيتم إضافة درجات الرأفة له.. ولو في طالب يستحق درجتين أو 3 درجات للدخول في امتحانات الدور الثاني بدل ما يعيد السنة كلها برضه بيتم إضافة درجات الرأفة له»