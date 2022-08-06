السبت 06 أغسطس 2022
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تحقيقات ومتابعات

برقم الجلوس.. نتيجة ثالثة ثانوي 2022 ظهرت الآن على موقع الدستور

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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نتيجة ثالثة ثانوي 2022 ظهرت الآن على موقع الدستور، حيث انشغل طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم على مدار الساعات الماضية بالبحث عن نتيجة الثانوية العامة رغبة في معرفة درجاتهم تفصيليا، وذلك على اختلاف الشعبتين سواء الشعبة الأدبية أو الشعبة العلمية "رياضة أو علوم"، أملًا في الحصول على الدرجات التي رغبوا في تحصيل درجات محددة للالتحاق بالكليات التي رغبوا في الالتحاق بها طوال حياتهم لتحقيق الحلم الذي يراودهم لسنوات. 

وتنشر الدستور لكم نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، كما أعلن أسماء أوائل الثانوية لهذا العام.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

 أعلن وزير التربية والتعليم عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم، والآن يستطيع الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم الحصول على النتائج بشكل سهولة من خلال موقع الدستور عبر الرابط التالى:

https://natega.dostor.org/.

وعقب اعتماد النتائج رسميا، يحصل لطلاب الصف الثالث الثانوي على النتائج برقم الجلوس من خلال وزارة التربية والتعليم، عبر اللينك التالي:

https://g12.emis.gov.eg/.

او من خلال موقع الدستور عبر اللينك التالي:

https://natega.dostor.org/.

وعند استعلام الطالب على نتائج الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022، تظهر متضمنة درجات كل مادة على حدة إضافة إلى المجموع الكلي، و تحديد إذا كان الطالب ناجحًا أم راسبًا أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

و تظهر النتائج بالدرجات وليست بالنسبة المئوية، و المجموع الكلي: هو 410 درجات، حيث يتحدد بناء عليها النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب وهي الطريقة الشائعة لحساب مجموع الثانوية العامة.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد كشف عن نسب النجاح بنتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 للشعب الثلاثة (علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي)، جاءت علي النحو التالي:

• شعبة علمي علوم  78.32%

• شعبة علمي رياضة  81.10 %

• شعبة أدبى 68.38%

جدير بالذكر أنه يتم حجب نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022، في حالة واحدة فقط متعلقة بوقائع الغش، والطلاب الذين تم حرمانهم من الامتحان بسبب إثبات وقائع الغش عليهم أثناء الاختبارات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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