نتيجة الثانوية العامة.. هذه هي الجملة التي تصدرت محركات البحث على مدار الساعات الماضية وحتى الآن، حيث يبحث طلاب الثانوية العامة عن نتيجة امتحاناتهم وذلك على مدار الساعات الماضية، لمعرفة نتائجهم رغبة في الالتحاق بالكليات التي لطالما رغبوا في الالتحاق بها منذ صغرهم.

الرابط الرسمي لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

ويبحث الكثير من الطلاب على الرابط الرسمي لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 على الرابط الرسمي لها وهو اضغط هنا والذي يعد الرابط الرسمي لاستخراج نتيجة الثانوية العامة 2022 حيث يُدخل الطالب رقم الجلوس ويستطيع من بعدها الحصول على النتيجة فور ظهورها، وذلك بعد أن اعتمدها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي عقب مراجعة نتائج الثانوية.

تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسلم اليوم السبت نتيجة الثانوية العامة حتى يتم الإعلان عن المرحلة الأولى للتنسيق، حيث جاءت نسبة النجاح في الشعبة العلمية (علوم) 78.32%، وفي الشعبة العلمية (رياضيات) 81.10%، وفي الشعبة الأدبية 68.38%.

وقالت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن مكاتب التنسيق ستقسم لقبول طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية، إضافة إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي لجامعة عين شمس تم تخصيصه لتسلم طلبات طلاب الثانوية العامة وطلاب الشهادات المعادلة، أما فيما يخص طلاب الشهادات الفنية تم تخصيص مكتب تنسيق القبول بجامعة القاهرة لهم.

وأكدت المصادر، أن التعليم العالي تأكدت بالفعل من جاهزية الجامعات ومعامل الحاسب لاستقبال الطلاب خلال المرحلة الأولى من التنسيق مع مراعاة الإجراءات الاحترازية في هذه الفترة.

وأكدت المصادر خلال تصريحاتها، إن فور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ستقوم وزارة التعليم العالي بتحليل النتيجة وعمل الإحصاء التكراري، كما تبدأ المرحلة الأولى للتنسيق عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ72 ساعة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد قال إن الوزارة عمقت استخدام التكنولوجيا استمرارًا لاستخدام منظومة التابلت بالمرحلة الثانوية، حيث قامت بتعميق البنية التحتية في المدارس الثانوية.

كما أشار إلى أنه تم تقديم التابلت كهدية لطلاب الثانوية كوسيلة اطلاع وتعلم وذلك كي تضع الوزارة مصادر رقمية كثيرة جدا تضيف إلى فهمهم لمخرجات التعلم سواء على قنوات تليفزيونية أو قنوات مدرستنا 1-2-3، وسواء على بنك المعرفة المصري أو البث المباشر أو منصة التعلم على بنك المعرفة المصري أو حصص مصر.

وأكد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، أن تطوير التعليم بدأ منذ عام 2017 عن طريق استحداث نظام وتقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم بدلاً من الطريقة القديمة التي كانت تقيس استرجاع المعلومات، وعلى هذا الأساس فإن الأسئلة الجديدة تقيس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل.