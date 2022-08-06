السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

اشتعال حريق محلات تجارية بالعتبة (صور)

الحريق
الحريق
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عززت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الذي نشب في أحد المحال التجارية بمنطقة العتبة بوسط البلد، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على النيران التي انتشرت بشكل كبير داخل المحلات التجارية بالعتبة.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق هائل داخل إحدى المحلات التجارية بمنطقة العتبة بوسط البلد، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران ومحاولة السيطرة عليها، وفرض كردون أمني حول المحل التجاري، لمنع انتشار النيران وامتدادها للمحلات والعقارات المجاورة.

الحريق
الحريق
الحريق
الحماية المدنية حريق منطقة العتبة حريق هائل

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