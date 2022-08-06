اشتعال حريق محلات تجارية بالعتبة (صور)

عززت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمحاولة السيطرة على الحريق الذي نشب في أحد المحال التجارية بمنطقة العتبة بوسط البلد، ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على النيران التي انتشرت بشكل كبير داخل المحلات التجارية بالعتبة.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا بنشوب حريق هائل داخل إحدى المحلات التجارية بمنطقة العتبة بوسط البلد، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران ومحاولة السيطرة عليها، وفرض كردون أمني حول المحل التجاري، لمنع انتشار النيران وامتدادها للمحلات والعقارات المجاورة.

الحريق

الحريق