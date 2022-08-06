السبت 06 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

حالة الطقس.. تعرف على درجات الحرارة اليوم السبت 6-8-2022 فى مصر

الطقس في مصر
الطقس في مصر
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت 6 أغسطس 2022 طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، وارتفاع نسبة الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 4) درجة مئوية.

 

درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 6 اغسطس 2022

وتوقع الخبراء شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، ونشاط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على (حلايب- شلاتين- مناطق من جنوب سيناء) قد يصاحب ذلك أتربة ورمال مثارة على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة اليوم السبت 6 أغسطس 2022 فى المحافظات:

 

تصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 35-24

تصل درجات الحرارة في الإسكندرية إلى 31- 24

تصل درجات الحرارة في وادي النطرون إلى 35- 24

تصل درجات الحرارة في طنطا إلى 34- 25

تصل درجات الحرارة في شبين الكوم إلى 35- 24

تصل درجات الحرارة في دمنهور إلى 34- 24

تصل درجات الحرارة في بلطيم إلى 30- 25

تصل درجات الحرارة في مطروح إلى 30- 24

تصل درجات الحرارة في السلوم إلى 32- 20

تصل درجات الحرارة في سيوة إلى 35- 23

تصل درجات الحرارة في بورسعيد إلى 32- 25

تصل درجات الحرارة في دمياط إلى 33- 25

تصل درجات الحرارة في الزقازيق إلى 35- 25

تصل درجات الحرارة في المنصورة إلى 35- 25

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أحذروا التشنجات الحرارية.. إليك طرق التعامل معها في الطقس الحار

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ارتفاع الحرارة وزيادة الرطوبة.. حالة الطقس المتوقعة خلال أسبوع بالمحافظات

 

درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر اليوم السبت 6 أغسطس 2022

الإسماعيلية 36 / 24
السويس 35 / 24
العريش 33 / 24
رفح 32 / 24
رأس سدر 38 / 26
نخل 36 / 21
نويبع 39 / 27
طابا 37 / 27
كاترين 34 / 19
الطور 35 / 26
شرم الشيخ 40 / 29
الغردقة 39 / 28
مرسى علم 40 / 28
الفيوم 37 / 24
بني سويف 37 / 24
المنيا 38 / 24
أسيوط 38 / 25
سوهاج 39 / 25
قنا 43 / 27
الأقصر 43 / 28
أسوان 43 / 29
إدفو 43 / 28
أبوسمبل 42 / 28
الوادي الجديد 43 / 26
شلاتين 37 / 29
أبو رماد 37 / 28
حلايب 34 / 26
رأس حدربة 34 / 27
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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