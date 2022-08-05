الجمعة 05 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

«زوجها متورط».. كشف غموض سقوط ربة منزل من بلكونة صديقتها فى حلوان

جثة سيدة
جثة سيدة
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة عن لغز سقوط سيدة من البلكونة في حلوان، إذ ألقت القبض على زوجها وصديقتها وزوجها بعد سقوط زوجته من بلكونة شقة الصديقة في ظروف غامضة بـ حلوان، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وكشفت تحريات المباحث عن تورط زوج الضحية وصديقته وزوجها في الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وجار العرض على النيابة العامة. 

 

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا بسقوط ربة منزل من بلكونة إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة ووفاتها في الحال، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى "آية ي ح ح، 25 سنة"، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، كما تبين إصابتها بكسور في أنحاء الجسم المختلفة.

 

وكشفت التحريات عن أنه أثناء تواجد المتوفاة برفقة زوجها في زيارة لصديقة الزوج وزوجها سقطت من بلكونة العقار، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما قررت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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