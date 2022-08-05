الجمعة 05 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الاتهامات حول إطلاق النار على محطة للطاقة النووية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
ads

تبادلت موسكو وكييف اليوم الجمعة الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية التي تحتلها روسيا.
ونقل عدد من وكالات الأنباء الروسية بعد ظهر اليوم عن إدارة مدينة إنيرهودار، حيث تقع محطة الطاقة قولها إن الجيش الأوكراني قصف الموقع.


وذكرت التقارير أن خطين من خطوط الكهرباء أصيبا وتعرضا لأضرار واندلع حريق.


ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.


وعلى النقيض من ذلك، قال الجانب الأوكراني إن الروس قصفوا الموقع بأنفسهم.

 

وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إنيرهواتوم إنه نتيجة لذلك تضرر خط من خطوط الجهد العالي يصل إلى محطة الطاقة الحرارية المجاورة.

 وتم إغلاق وحدة واحدة من محطة الطاقة النووية. 

وحذر دميترو أورلوف رئيس بلدية إنيرهودار الذي فر من البلاد المواطنين المتبقين من أن مناطق سكنية تتعرض للقصف من موقع محطة الطاقة.

وفي وقت سابق، أصاب قصف خطوط كهرباء عالية القدرة اليوم الجمعة في مفاعل نووي أوكراني سيطرت عليه روسيا، لكن السلطات الأوكرانية قالت إن المفاعل لا يزال يعمل ولم يتم رصد أي تسرب إشعاعي منه.
وألقت شركة إنيرجواتوم الأوكرانية للطاقة النووية التابعة للدولة بمسئولية الأضرار التي لحقت بمحطة زابوريجيا للطاقة، وهي الأكبر في أوروبا، على قصف روسي.
وفي وقت سابق، قالت إدارة عينتها روسيا في مدينة إنرهودار الأوكرانية المحتلة إن قذائف أوكرانية هي التي ضربت خطوط الكهرباء في المفاعل جنوب شرق البلاد.
ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن إدارة المدينة قولها إن حريقًا اندلع في مجمع المفاعل وإن الكهرباء الضرورية لإبقاء عمل المفاعل آمنًا انقطعت.

 وسيطرت القوات الروسية على المفاعل في أوائل مارس في المرحلة الأولى من الحرب.
وقالت إنيرجواتوم إن المفاعل، الذي يقع على بعد نحو مئتي كيلومتر شمال غرب ميناء ماريوبول الذي تسيطر عليه روسيا، لا يزال يعمل ولم يتم رصد أي تسربات إشعاعية.
وإلى الشرق، أعلن الجانبان تحقيق مكاسب صغيرة بينما قصفت مدفعية روسية بلدات وقرى في أنحاء منطقة واسعة في أسلوب أصبح الآن مألوفًا.
وبدا أن القتال على الأرض في أعنف صوره حول بيسكي في منطقة دونيتسك وهي قرية محصنة يرابط فيها الجنود الأوكرانيون قرب مدينة دونيتسك التي تخضع الآن لسيطرة قوات الانفصاليين المدعومين من روسيا.
كما تسعى القوات الروسية للسيطرة على مدينتي بخموت وأفدييفكا في محاولتها السيطرة الكاملة على منطقة دونباس، القلب الصناعي لأوكرانيا.

موسكو وكييف محطة زابوريجيا للطاقة النووية روسيا الجيش الأوكراني محطة زابوريجيا الجانب الأوكراني الروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

موعد مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2022 دور يونيو والرابط الرسمى

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الثانوية العامة 2022.. والمجموع الكلي للطلاب

رابط سريع.. نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة القصة القصيرة المبدعون العرب يلتقون

د.كريمة الحفناوى

قضايا العمال والحوار الوطنى

ماجد حبته

مِـ الثانوية.. لِـ الكلية

سارة شريف

نتنياهو وترامب من جديد

مؤمن المحمدي

ربك خلقها كدا

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

د. رضا عطية

«شاى باللبن فى الزمالك».. اعتصام المثقفين وإرهاب الأجانب فى ضفيرة روائية

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل.. وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب

ماذا يحدث فى غزة؟.. مصر تبذل جهودًا مكثفة وأمريكا «تتابع»

مصدر مسئول: مصر تمارس دورها القيادى لوقف التصعيد فى غزة.. ولا تقبل المزايدات