إزالة ووقف 21 حالة تعدٍ وبناء على الأراضى الزراعية فى زفتى

شنت رئاسة مركز ومدينة زفتي بالغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مدعومة بقوات الأمن حملة لإزالة التعديات على الأملاك العامة والأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة ووقف 21 حالة تعدٍ وبناء على الأراضي الزراعية، وأدوار مخالفة فى قرى المركز، خلال الـ24 ساعة المنقضية.

كان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا للقانون، وأكد أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

وكذلك أحبطت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، مخالفات تعدٍ وبناء، بوقف 6 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.

وأوضح حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 6 حالات لمبانٍ تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا للقانون، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى في الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، حملة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة ووقف 11 حالة تعدٍ وبناء على الأراضي الزراعية، وأدوار مخالفة فى قرى المركز، خلال 24 ساعة.

كان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة وإزالتها فورًا للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذًا للقانون.

وأكد أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.