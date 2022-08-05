الجمعة 05 أغسطس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

السيطرة على حريق سيارة ملاكى بالعمرانية دون إصابات

حريق سيارة ملاكى
حريق سيارة ملاكى
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب داخل سيارة ملاكي بمنطقة العمرانية الشرقية دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بناصية شارع المخزن من شارع عمر بن الخطاب بمنطقة العمرانية الشرقية، وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتيِّ إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إطفاء الإجراءات الحريق الحماية المدنية بالجيزة السيطرة علي حريق

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وائل لطفي

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