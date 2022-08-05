الجمعة 05 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

دفن 3 أشقاء لقوا مصرعهم في حريق شقتهم بسوهاج

جثة
جثة
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أمرت جهة التحقيق المختصة في سوهاج بدفن جثث 3 أطفال لقوا مصرعهم فى حريق نشب بشقة بعمارات الأوقاف بحي الكوثر.

البداية بتلقي اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من قسم شرطة حي الكوثر يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بإحدى عمارات الأوقاف ووجود متوفين ومصابين.

كشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين، مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة حى الكوثر يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق السادس بإحدى عمارات الأوقاف، نتج عن الحريق إصابة "أدم. أ" يبلغ من العمر سنة بحالة اختناق وتم نقله لمستشفى إخميم المركزي و"كريمة. ص" بحالة اختناق، وتم نقلها لذات المستشفى و"هاجر. أ" مصابة بحالة اختناق، وتم نقلها مستشفى سوهاج العام، و"أدهم . أ"، و"شاهندة . أ" و" أمنية .أ" جثث هامدة وتم نقلهم جميعا لمستشفى سوهاج العام.

تم الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى العمارات والشقق السكنية المجاورة.

جهة التحقيق المختصة 3 أطفال حريق شقة عمارات الاوقاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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