دعم ذوى الإعاقة ومشروعات صناعية.. 9 قرارات للرئيس السيسى خلال أسبوع

شهد الأسبوع الماضي نشاطا مكثفًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أصدر خلال هذا الأسبوع عدة قرارات هامة تخص مختلف أمور المصريين، وتخص فئات مختلفة في الدولة، حيث كان نتاج الأسبوع 9 قرارات رئيسية هامة، يرصد "الدستور" أبرزها.

1- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 343 لسنة 2022 بأن يكون وزير النقل هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام بالنسبة للشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركات التابعة لها.

2- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 295 لسنة 2022، بنقل إياس أحمد فتحي حسن المزين، وكيل النيابة العامة، من الفئة الممتازة بنيابة مرسى مطروح الجزئية، إلى وظيفة غير قضائية.

3- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 310 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 67.85 فدان تقريبًا تعادل 285032 مترا مربعا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، لاستخدامها في إقامة محطة معالجة صرف صحي.

4- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 312 لسنة 2022 بتخصيص 1857.91 فدان تقريبًا تعادل 7804806 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مطوبس، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.

5- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 313 لسنة 2022 بتخصيص بعض المساحات المختلفة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة المشروعات، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

6- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 315 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 5.05 فدان تقريبًا تعادل 2136 مترًا مربعًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة سوهاج، لاستخدامها في إقامة وحدة أبحاث علمية للطاقة المتجددة.

7- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 157 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

8- صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 162 لسنة 2021 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة فاروس الفيوم، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 147 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 132 لسنة 2017 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة الفيوم بالصحراء الغربية جمهورية مصر العربية.

9- كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 338 لسنة 2022، والذي ينص على تعيين 73 من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بالمحاكم الابتدائية.