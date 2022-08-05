الجمعة 05 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

إصابة 3 إثر تصادم دراجتين بخاريتين في بني سويف

إصابات
إصابات
ads

أُصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة، إثر تصادم دراجتين بخاريتين، أمام عزبة أبو غيطة التابعة لقرية هلية بمركز ببا جنوبي محافظة بني سويف.

البداية بتلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعي الذي يربط قريتي هلية وسدس أمام عزبة أبو غيطة بمركز ببا.

وانتقلت سيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيَّن أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد سعد محمد، 35 عامًا، اشتباه كسر بالذراع اليسرى، ومصطفى عبدالوهاب إبراهيم، 40 عامًا، جروح و كدمات متفرقة، وبدوي جابر 30 عامًا، كسر مضاعف بالساق الأيمن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم دراجتين بخاريتين مركز ببا محافظة بني سويف 3 أشخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

موعد مؤتمر وزير التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

اعرف درجاتك.. الرابط الرسمى لنتيجة الثانوية العامة 2022

الموعد النهائى لنتيجة الثانوية العامة 2022

أسعار الذهب اليوم الجمعة 5-8-2022 فى مصر بعد الارتفاع الملحوظ

رابط مفتوح.. نتيجة الصف الثالث الثانوى 2022 بالاسم ورقم الجلوس

مصرع مصريين وإصابة 5 فى حادث مرورى بالسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ وأحمد عدوية!

د. رضا عطية

«شاى باللبن فى الزمالك».. اعتصام المثقفين وإرهاب الأجانب فى ضفيرة روائية

د.محمد شادي

خُفى حُنين... وتمرة

أميرة ملش

اللهو الخفي.. من المنوفية إلى تنظيم القاعدة

ماجد حبته

دعم رئاسى جديد للعمل الأهلى التنموى

محمد المعموري

حق الدولة... وعتب المواطن!

محمد عبدالعزيز

خير سفير لمصر.. قواها الناعمة

الحسين عبدالرازق

الريادة والزيادة وأوجه الاستفادة!

صور

هدف الأهلى الملغى أمام فاركو فى الدورى المصرى

الأهلى وفاركو.. تعادل سلبى فى الشوط الأول

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الرابع.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حالة الاستنفار والتأهب في مستوطنات غزة

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا