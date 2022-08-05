إصابة 3 إثر تصادم دراجتين بخاريتين في بني سويف

أُصيب 3 أشخاص اليوم الجمعة، إثر تصادم دراجتين بخاريتين، أمام عزبة أبو غيطة التابعة لقرية هلية بمركز ببا جنوبي محافظة بني سويف.

البداية بتلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد منصور الدغيدي، مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق الزراعي الذي يربط قريتي هلية وسدس أمام عزبة أبو غيطة بمركز ببا.

وانتقلت سيارتين إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبيَّن أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: محمد سعد محمد، 35 عامًا، اشتباه كسر بالذراع اليسرى، ومصطفى عبدالوهاب إبراهيم، 40 عامًا، جروح و كدمات متفرقة، وبدوي جابر 30 عامًا، كسر مضاعف بالساق الأيمن.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ببا المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.