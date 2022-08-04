التحريات فى اتهام 8 أشخاص بقتل عامل بالقاهرة

حصلت "الدستور" على تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام 8 أشخاص، بقتل مواطن وتمزيق جسده بـ15 طعنة نافذة وأطلقوا عليه الرصاص ليسقط جثة هامدة بسبب خصومة ثأرية في القاهرة.

جاء بأقوال رئيس وحدة مباحث قسم شرطة المرج، بأنه وعلى إثر بلاغ ممثل المجني عليه انتقل وأجرى تحرياته فتبين ارتكاب المتهمين للواقعة على إثر زعمهم قتل المجني عليه لأحد ذويهم.

وأضاف أنه ونفاذًا لأمر النيابة العامة تمكن من ضبطهم - عدا الثامن- وبحوزة كل من الثالث والسابع سلاح أبيض (سكين) والثاني والرابع بحوزة كل منهما سلاح ناري (فرد خرطوش، فرد روسي) وخمس طلقات وبمواجهتهم أقروا بقتل المجني عليه حال تواجد المتهم الثامن فى مسرح الواقعة بأن أرشدتهم الخامسة عن محل تواجده فكمنوا له حيث أيقنوا بمروره وما أن أبصروه حتى عاجله الثاني بعيار ناري وقام الأول والثالث والسابع بالتعدي عليه بواسطة الأسلحة البيضاء التي كانت بحوزتهم وتواجـد الرابع للحيلولة دون زود المارة عن المجني عليـه ولتسهيل هروبهم وتواجـد السادس والثامن على مسرح الواقعة للشد من أزر بقية المتهمين.

كانت قد أحالت النيابة العامة 8 أشخاص، بتهمة قتل مواطن وتمزيق جسده بـ15 طعنة نافذة وأطلقوا عليه الرصاص ليسقط جثة هامدة بسبب خصومة ثأرية في القاهرة.

وتلقى مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارًا من مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص متوفى بالمنطقة.

على الفور وجه مدير مباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص، وتبين من المعاينة وجود جثة، عامل، مقيم بذات العنوان توفى إثر إصابته بعدد 15 طعنة متفرقة بالجسم، وطلق ناري.

وبسؤال زوجته اتهمت 7 أشخاص من أهليتها بارتكاب الواقعة وعللت قيامهم بذلك؛ لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين زوجها المجني عليه.

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وعائلة زوجته بأصل بلدتهم بمحافظة بالفيوم، وأن المشكو في حقهم وراء ارتكاب الواقعة.

ومن خلال تحديد أماكن تردد المتهمين أمكن ضبطهم، وبحوزتهم 2 سلاح ناري "فرد خرطوش" – عدد من الطلقات النارية - 2 سلاح أبيض "سكين".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.