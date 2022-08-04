تجديد حبس مسن فى اتهامه بهتك عرض طفلة بأكتوبر

جدّد قاضي المعارضات بأكتوبر، الخميس، حبس مسن 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفلة في العقد الثاني من عمرها جنسيًا بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من رئيس مباحث قطاع أكتوبر بلاغًا من والد طفلة، يتهم فيه أحد الأشخاص "بائع متجول" بهتك عرض ابنته البالغة من العمر 11 سنة، داخل أحد شوارع منطقة أكتوبر.

وعلى الفور، أمر اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة بتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، وتبين أنها ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها المتهم على الطفلة المجني عليها، بل سبقتها عدة مرات أخرى.

أضافت التحريات أن المتهم استدرج الطفلة أكثر من مرة، منذ شهرين، داخل أحد العقارات بمنطقة أكتوبر؛ بحجة إعطائها بعض الحلوى أو 10 جنيهات.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم، وتحديد مكان تواجده، وإلقاء القبض عليه، وبمواجهته؛ أقر بهتك عرض الطفلة، ليتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.