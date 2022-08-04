العثور على جثة شاب بمقابر أبوكبير فى الشرقية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية على جثمان شاب ناحية مقابر أبوكبير، وبجواره آثار تعاطي مواد مخدرة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أبوكبير، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزي، بوصول "أ ق م" 40 عاما، عاطل، مقيم بندر أبوكبير جثة هامدة.

وتبين من التحريات قيام "م م" 44 عاما، سائق، بإبلاغ الأجهزة الأمنية بالعثور على شقيقه متوفى بمقابر أولاد فضل، وتبين أنه من متعاطٍ المواد المخدرة «الهيروين»، ورجح وفاته بسبب جرعة زائدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4844 لسنة 2022 إداري أبوكبير، وتمت إحالته للنيابة العامة بأبوكبير.