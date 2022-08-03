الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

التصريح بدفن جثتين من أسرة واحدة بعد أن دهسهما لودر بالبساتين

ارشيفية
ارشيفية
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صرحت النيابة العامة بدفن جثتين من أسرة واحدة؛ لعدم وجود شبهة جنائية، بعد أن دهسهما لودر كان يسير عكس الاتجاه بطريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين.

ولقى 3 أشخاص مصرعهم من بينهم طفلة عمرها سنتان إثر اصطدام لودر يسير عكس الاتجاه بسيارة ملاكي يستقلونها بطريق الأوتوستراد بمنطقة البساتين.

وورد بلاغ إلى الأجهزة الأمنية يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد، بنطاق منطقة البساتين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين اصطدام سائق لودر يسير عكس الاتجاه بسيارة ملاكي، يستقلها الضحايا ما أسفر عن مصرع كل من السائق، وسيدة وطفلة تبلغ من العمر عامين وإصابة  فتاة بجروح غائرة.

تم نقل جثامين الضحايا لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة دفن جثتين اسرة لودر عكس الاتجاه البساتين

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