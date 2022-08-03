حبس مدمن بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالنزهة

قررت جهات التحقيق بالنزهة، الأربعاء، حبس مدمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن سيدة مقيمة خارج البلاد بالنزهة.

وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، من القبض على المتهم بسرقة شقة سكنية في منطقة النزهة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية من ربة منزل، بأنها كانت خارج البلاد، وفور عودتها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، ومتعلقات شخصية من داخل مسكنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، نظرًا لتعاطيه المواد المخدرة وعلمه بأن المسكن محل الواقعة خالٍ من السكان.

كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.