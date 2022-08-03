الأربعاء 03 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

حوادث

حبس مدمن بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن بالنزهة

حبس
حبس
ads

قررت جهات التحقيق بالنزهة، الأربعاء، حبس مدمن 4 أيام على ذمة التحقيقات، لسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن سيدة مقيمة خارج البلاد بالنزهة. 

وتمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم، من القبض على المتهم بسرقة شقة سكنية في منطقة النزهة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية من ربة منزل، بأنها كانت خارج البلاد، وفور عودتها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، ومتعلقات شخصية من داخل مسكنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، نظرًا لتعاطيه المواد المخدرة وعلمه بأن المسكن محل الواقعة خالٍ من السكان.

كما تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

حبس مدمن سرقة مشغولات ذهبية مسكن النزهة جهات التحقيق

رئيس التحرير

وائل لطفي

العالم بين يديك

الأكثر قراءة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات الحصول عليها

أخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022.. مصادر تكشف نسبة النجاح وإعلان الأوائل

ضبط الممرضة مصورة فيديو نيرة أشرف بمستشفى المنصورة

بعد نشر «فيديو المشرحة».. والد نيرة أشرف يكشف الإجراءات التى سيتخذها

شقيقة نيرة أشرف تفجر مفاجأة بشأن فيديو المشرحة المسرب

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 رسميا| رابط بوابة الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

كاملة أبوذكرى.. الموهوبة الواعية

عبد الرحيم طايع

معضلات المؤسسات الحكومية الخدمية

مدحت بشاى

" زويل" و حلم بناء القاعدة العلمية

محمد العسيري

فى الطريق إلى طماى الزهايرة

خالد عكاشة

مقتل الظواهرى.. كيف جرى وماذا ينتظر القاعدة؟

ماجد حبته

الغيوم التايوانية المواتية!

د هند جاد

حتى لا نتحول لضيوف فى منازلنا

إسراء شوقي

عن المضيق والأزمة الأمريكية - الصينية..«بيلوسي» تضع واشنطن وبكين على حافة النار

صور

جماهير الأهلى تشجع فريقها قبل مباراة فاركو فى الدورى المصرى

مباراة حسم الزمالك قمة بيراميدز بثلاثية نظيفة

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل القيادي"بسام السعدي".. ما هي سيناريوهات رد الجهاد الإسلامي؟

إسرائيل تهنئ أمريكا بنجاح اغتيال الظواهرى: العالم أصبح أكثر أمنًا

قواد السجن.. تفاصيل اغتصاب أسير فلسطينى مجندة إسرائيلية في "جلبوع"