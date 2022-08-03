الأربعاء 03 أغسطس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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محافظات

بالأسماء.. إصابة 6 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة
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أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي اتجاه العلمين بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، حيث تبين إصابة كل من "ندى خالد ابراهيم 18 سنة طالبة مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، أمل خالد ابراهيم 14 سنة طالبة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، جنا خالد إبراهيم 30 سنة مصابة باشتباه نزيف بالبطن، رشا عبدالستار إبراهيم 38 سنة مصابة بكسر في الحوض ونزيف في البطن، عبدالرحمن علي المنشاوي 35 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، يوسف خالد ابراهيم 6 سنوات مصاب باشتباه نزيف بالبطن والصدر وكسر في الساق اليمنى، جميعهم من أسرة واحدة ومقيمي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

6 أشخاص اسكندرية الصحراوي الاسعافات الأولية انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب سيارة ملاكى

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محمد على.. الباشا الوطنى

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