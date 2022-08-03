الأربعاء 03 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

نتائج الامتحانات 2022.. الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022-1443

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
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أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022-1443، بعد أن أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022-1443 يوم الأحد المقبل، مع استمرار عمليات تصحيح وتدقيق النتيجة حتى الآن في كنترولات الثانوية العامة.

 

ويزداد البحث هذه الأيام عن نتيجة الثانوية العامة 2022-1443، وتنشر “الدستور” روابط تتيح نتيجة الثانوية العامة 2022-1443.

 

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022-1443  عبر وزارة التربية والتعليم 

 

يمكن للطلاب معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022-1443  من خلال رابط وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات واتباع الخطوات التالية: 

 

١- الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022-1443  من هنا 

 

٢- يدخل طالب الثانوية العامة 2022-1443  رقم جلوسه وستظهر له تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022-1443 

 

٣- تظهر  نتيجة الثانوية العامة 2022 متضمنة درجات كل مادة على حدة.

٤- يظهر لطالب الثانوية العامة 2022-1443.

 ٥- المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية، ويستطيع بعملية حسابية بسيطة معرفة نسبته المئوية.

 

٦- المجموع  الكلى لدرجات طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجة.

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رابط نتيجة الثانوية العامة 2022-1443   عبر الدستور

ويستطيع طلاب نتيجة الثانوية العامة 2022-1443   الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022-1443  من خلال موقع الدستور، حيث تتيح وأتاحت رابط فعال في نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس، ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022-1443 باتباع الخطوات التالية: 

 

تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة 2022-1443 عبر الدستور من هنا.

  1. تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  2. قم بالضغط على أيقونة إظهار نتيجة الثانوية العامة 2022-1443.
  3. .بعد الضغط على عرض نتيجة الثانوية العامة 2022-1443  ستظهر مجموع الطالب ودرجات جميع المواد الدراسية التي أداها في امتحانات الثانوية العامة 2022 والنسبة المئوية التي حصل عليها والتي يتم حسابها بضرب مجموعة في المجموع الكلي وقسمته على 100.

 

آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 هذا الأسبوع، موضحة أنها ستعلن الأسبوع المقبل، وأوضحت الوزارة أن النتيجة سوف تعلن قبل 8 أغسطس الجارى وهو ما يتوافق مع المواعيد التى تم تحديدها منذ البداية.

نتيجه الثانويه العامه نتيجة الثانوية العامة 2022 رابط نتيجة الثانوية العامة 2022-1443 عبر وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الثانوية العامة 2022-1443 عبر الدستور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الثانوية العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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