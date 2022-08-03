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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022

أسعار الذهب
أسعار الذهب
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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 3-8-2022، مع ارتفاع أسعاره عالميًا تأثرًا بالاضطرابات السياسية بين الصين وتايوان والتي دخلت في حدتها مساء الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار ٢١ أكثر عيارات الذهب تداولًا في السوق المصري، ارتفاعا كبيرا لم يسجله منذ نهاية شهر مايو الماضي، حيث ارتفع سعر الذهب عيار ٢١ إلى نحو ١٠٣٧ جنيها.

أسعار الذهب اليوم 

واصلت أسعار الذهب بأعيرته المختلفة الارتفاع اليوم الأربعاء وجاء سعر الذهب كالتالي: 

سجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 1185 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 1037 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيمة 889 جنيها.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 693 جنيها.

وأرجع خبراء الاقتصاد ارتفاع أسعار الذهب  في مصر بسبب ارتفاع سعر الدولار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الذهب عالميًا مما يؤثر على السوق المحلية، وسط توقعات باستمرار ارتفاع أسعار الذهب في مصر، مع استمرار ارتفاع سعر الدولار الذي تجاوز ١٩ جنيها للمرة الأولى في تاريخه، وارتفاع معدلات التضخم التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي مع الاضطرابات السياسية الدولية.

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ارتفاع سعر القمح الأوكراني بمقدار 250 جنيهًا

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هدى الملاح تكشف لـ«الدستور» أسباب الارتفاع المفاجئ فى سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب العالمية 

وارتفعت أسعار الذهب العالمية اليوم نتيجة ارتفاعات في سعر الأوقية عالميًا.

وقفز سعر الأوقية لنحو 1782 دولار وقت النشر مرتفعا من 1771 دولار خلال تعاملات اليوم.

وتأثرت أسعار الذهب أيضًا بهبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية الـ٣ الرئيسية، حيث هبطت عوائد الخزانة لأجل 30 سنة بـ 2.06% لتستقر عند 2.865%.

وكذلك هبطت عوائد السندات الأمريكية أجل 10 سنوات بـ 2.46% لتسح 2.541%، فيما هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لعامين بنسبة 1.62% لتسجل 2.8618%، ومن المعروف أن الذهب وعوائد السندات لديهم علاقة عكسية.

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أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم سعر جرام الذهب عيار ٢١ سعر الذهب اسعار الذهب العالمية سعر الدولار

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وائل لطفي

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