مجلس «الحوار الوطنى» يناقش غدًا تشكيل اللجان الفرعية

قال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، إن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الرابع، يوم الأربعاء، ٣ أغسطس بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة ١٢ ظهراً.



ومن المقرر أن يُنهي المجلس مناقشاته، فيما يخص تشكيل اللجان الفرعية في المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك سيُنهي المجلس الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.



وإعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الأمناء، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.