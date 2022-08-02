4 أغسطس.. إقامة اليوم العالمى للفمتو سمايل للمرة الثانية فى مصر

تأكيدا للريادة بمجال السياحة العلاجية للعيون

على قدم وساق تجرى الاستعدادات النهائية لـ"اليوم العالمي لـ"الفمتوسمايل"، والذي يقام في مصر للمرة الثانية، بعد نجاح تجربته الأولى، والتي حققت أعلى معدل عالمي أكبر عدد من العمليات في يوم واحد.

وحقق اليوم الأول 156 عملية فمتو سمايل وهو الرقم الأكبر حول العالم، ويقام "اليوم العالمي للفمتو سمايل" يوم 4 أغسطس المقبل.

اليوم العالمي لـ"الفمتو سمايل"

يشارك في اليوم العالمي أهم جراحي الفمتو سمايل الدوليين، وتحت إشراف نخبة من المتخصصين، أبرزهم أ.د أسامة إبراهيم، ود.عاصم زهران "رائد الفمتو سمايل في مصر"، ود.مؤنس عبدالله، كما يشارك أ.د أسامة إبراهيم رائد عمليات ضعف الإبصار الدولي، وأهم مطوري عملية الفمتو سمايل الدوليين، والذي وضع الأسس العلمية في كتاب خاص بالفمتو سمايل.

ويهدف اليوم العالمي للفمتو سمايل إلى تعزيز ريادة مصر في مجال السياحة العلاجية، خاصة بعد نجاح اليوم الأول والذي أقيم قبل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وبعدما حققت مصر من مردود إيجابي ومؤثر خارجيا، خاصة لجودة المستوي التقني والطبي في مجال الفمتو سمايل، مع انخفاض أسعارها مقارنة بالدول المنافسة الرائدة في هذا المجال.