آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2022 مصر

كان ينتظر طلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء أمور الصف الثالث الثانوي 2022 ظهور نتيجة الثانوية العامة لهذا العام عبر موقع وزارة التربية والتعليم خلال هذا الأسبوع الجاري من شهر أغسطس.

ولكن جاءت تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2022 أكدت عدم ظهور نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 هذا الأسبوع وعلى طلاب 3 ثانوي الانتظار خلال الفترة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم .

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص نتيجة الثانوية العامة 2022

لن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 هذا الأسبوع، قائلا: «قولًا واحدًا ليست هذا الأسبوع».

قلنا بكل وضوح إن إعلان نتيجة ثانوية عامة 2022 قبل انتهاء الأسبوع الأول من أغسطس ما بين 1- 7 أغسطس.

امتحانات مرحلة الثانوية العامة 2022 أدها 708 آلاف طالب بـ10 ملايين بابل شيت يتم تدقيقها.

نساعد طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 من خلال درجات الرأفة ونحتاج إلى وقت.

عمليات التصحيح لامتحانات الثانوية العامة 2022 شاقة ومعقدة .

كل الادعاءات بالقدرة على التلاعب في نتائج تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 كاذبة ومضللة، وهي عبارة عن عمليات نصب محترفة، داعيا الجميع إلى عدم الانسياق خلفها أو نشرها.

طمأن وزير التربية والتعليم أولياء أمور الطلاب المجتهدين، بأن طلاب الصف الثالث الثانوي 2022 الغشاشين لن يحصلوا على مجاميع كبيرة.

ضيق الوقت واختلاف ترتيب الأسئلة يحول دون وصول الطلاب الغشاشين للإجابات الصحيحة .

- المجموع الكلى لدرجات نتيجة الثانوية العامة 2022 هو 410 درجات.

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم: أعلنا بكل وضوح أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس ولا يوجد مبرر للاجتهادات والاشاعات وتكرار الجدل، كل من يدعي معرفة المواعيد فهو مروج للاشاعات ولا توجد له أى مصداقية.

درجات الرأفة فى نتائج الثانوية العامة 2022

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة 1444 يتم تغيير معاييرها من عام إلى عام.

وقالت المصادر فى تصريحات لـ"الدستور" إن موقف درجات الرأفة في نتيجة الصف الثالث الثانوي سيتم الإعلان عنه مع اعتماد نتيجة 3 ثانوي والتى سيعلن عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي خلال الايام المقبلة.

وكشفت آليات توزيع درجات الرأفة أنها تكون حسب نسبة النجاح و تكون قيمتها في حدود نسبة ٣ إلى ١٠% غالبا من الدرجات الكلية للمادة ويتم توزيعها حسب حاجة الطالب.

وأضاف المصدر: «مثلا فى طالب محتاج أو فاضلة درجتين على النجاح فى مادة واحدة علشان يتحول من دور تانى لنجاح بيتم إضافة درجات الرأفة له.. ولو فى طالب يستحق درجتين أو ٣ درجات للدخول في امتحانات الدور الثاني بدل ما يعيد السنة كلها برضه بيتم إضافة درجات الرأفة له».