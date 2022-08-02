الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

جهود مكثفة فى العثور على جثتين مجهولتين بالبحر الأحمر

ارشيفية
ارشيفية
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تكثف أجهزة الأمن بمحافظة البحرالأحمر جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثتين مجهولتي الهوية، وفي حالة تعفن بطريق رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وتم نقل الجثتين لمستشفى غارب المركزي داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة.

التفاصيل

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثتين قبل منطقة غرب بكر بطريق رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر.

وتم إيداع الجثتين في مشرحة مستشفى رأس غارب المركزي، تحت تصرف الأجهزة المختصة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات، وجار تكثيف الجهود من أجل كشف غموض العثور على الجثتين.

البحرالأحمر جثتين طريق رأس غارب محافظة البحر الأحمر مستشفى غارب المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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