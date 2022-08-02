الثلاثاء 02 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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اقتصاد

مجموعة طلعت مصطفى توقع عقداً مع .أسواق شارع عبد العزيز لافتتاح أحدث فروعها في أفينيو الرحاب

توقيع عقد مع أسواق
توقيع عقد مع أسواق شارع عبد العزيز
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أعلنت "مجموعة طلعت مصطفى (TMG)"، الشــركة الرائــدة في مجــال التطويــر العقــاري والسياحي، عن توقيع إتفاقية مع "أسواق شارع عبد العزيز"، الشركة الرائدة في تجارة التجزئة والمتخصصة في مجال الأجهزة الكهربائية و المنزلية في مصر، وذلك لإفتتاح أحدث فروعها في أفينيو الرحاب بمدينة الرحاب في القاهرة الجديدة.

تم توقيع الإتفاقية في حفل رسمي أقيم في أفينيو الرحاب، وقام بالتوقيع كل من السيد/ عمر هشام طلعت، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى،  والدكتور/ إمام منصور - الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة "أسواق شارع عبد العزيز"، والدكتور/ محمد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة "أسواق شارع عبد العزيز، مصر".

وأكدت طلعت مصطفى – عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك - أن إفتتاح أحدث فرع "لأسواق شارع عبد العزيز" في مول افينيو الرحاب يأتي لتلبية الإحتياجات اليومية لسكان المدينة .

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ويتميز أفينيو الرحاب بالمساحات الخارجية المفتوحة والنوافير التي تمكن زوار المول من الإستمتاع بالمناظر الخلابة خلال التسوق. ويوفر أفينيو الرحاب لسكان المدينة جميع إحتياجاتهم الأساسية من مختلف الخدمات. ويضم المركز التجاري سوبر ماركت "كارفور" بالإضافة إلى أهم وأشهر العلامات التجارية، مثل ستاربكس، وديسوكي & صودا، وماكدونالدز، وبازوكا، وإسبريسو لاب ، وأبو عوف ، وسكند كب. ومؤخراً تم توقيع إتفاقية لإفتتاح فرع جديد لـ Hub Furniture ، الشركة الرائدة في صناعة الآثاث، وذلك لتقديم منتجات مبتكرة ومتميزة لتلبية إحتياجات سكان المدينة من الآثاث المنزلي. ويوفر أفينيو الرحاب لسكان المدينة خدمات أخرى هامة، حيث يضم مكتباً مطوراً للسجل المدني.

يشار إلى أن "أسواق شارع عبد العزيز" تأسست عام 1989، وهي شركة مصرية متخصصة في مجال الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية، وتضم حاليًا 15 فرع في مصر،وتعمل الشركة على الانتشار في جميع انحاء الجمهورية لتكون الخيار الأول للعملاء من خلال توفير منتجات عالية الجودة وتقديم خدمات حصرية تتفرد بها بالسوق المصري.

طلعت مصطفى الرحاب افينيو الرحاب مدينتي أسواق شارع عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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