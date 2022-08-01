الإثنين 01 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

واشنطن وباريس ولندن تدعو موسكو إلى وضع حد لخطابها النووية «الخطير»

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية
ads

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، اليوم الاثنين، روسيا إلى وضع حدّ لخطابها النووي "الخطير"، في وقت حضّت واشنطن موسكو وبكين على المشاركة في المحادثات الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية.

وذكّرت باريس ولندن وواشنطن، وهي دول حليفة وتملك السلاح النووي، في إعلان مشترك بأن "الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها أبدًا"، وبأن "الأسلحة النووية، ما دامت موجودة، ينبغي أن تُستخدم لأغراض الدفاع والردع ولمنع نشوب حرب".

وقالت الدول الثلاث بمناسبة افتتاح المؤتمر العاشر للبحث في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، "في سياق الحرب العدوانية غير المشروعة وغير المبررة التي تشنّها روسيا على أوكرانيا، ندعو روسيا إلى وضع حدّ لخطابها النووي وسلوكها غير المسئولين والخطيرين".

في بيان منفصل، دعا الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين روسيا والصين للمشاركة في المحادثات الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن على موسكو تحديدا التحلي بالمسئولية بعد غزوها لأوكرانيا.

وكرر أن إدارته مستعدة "للتفاوض سريعا" على بديل لمعاهدة "نيو ستارت" التي تضع حدا للقوة النووية العابرة للقارات في الولايات المتحدة وروسيا، والتي ستنقضي مهلتها عام 2026.

وأفاد بايدن، "على روسيا أن تظهر بأنها مستعدة لاستئناف العمل على ضبط انتشار الاسلحة النووية".

وتابع: "لكن التفاوض يحتاج إلى شريك يمتلك الرغبة ويعمل بحسن نية. حطّم العدوان الروسي الوحشي وغير المبرر في أوكرانيا السلام في أوروبا ويمثّل اعتداء على مبادئ النظام الدولية الأساسية".

وفي معرض حديثه عن الصين التي تعزز ترسانتها النووية الأصغر بكثير، قال بايدن إن الدولة الشيوعية لديها واجب على اعتبار أنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يملي عليها "الانخراط في محادثات تخفض خطر أي خطوات غير محسوبة، والتعامل مع الديناميكية العسكرية المزعزعة للاستقرار".

وتابع: "لن تستفيد أي من دولنا أو العالم من مقاومة المشاركة الجوهرية في ضبط الأسلحة والانتشار النووي".

ولفت بايدن إلى أن القوتين النوويتين - روسيا والولايات المتحدة- تتحملان تحديدا مسئولية تحديد المسار وضمان استمرار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التاريخية التي تسعى لمنع انتشار تكنولوجيا الأسلحة النووية حول العالم.

قال بايدن: "لطالما اعتمدت سلامة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية NPT على وضع حد للأسلحة بشكل متبادل بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية حتى في ذروة الحرب الباردة، تمكنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من العمل معا للمحافظة على مسئوليتنا المشتركة في ضمان استقرار استراتيجي".

وتابع: "يمكن للعالم أن يكون واثقا بأن إدارتي ستواصل دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والسعي؛ لتعزيز بنية عدم الانتشار (النووي) التي تحمي الناس أينما كانوا".

الولايات المتحدة فرنسا بريطانيا روسيا واشنطن موسكو بكين الاسلحة النووية باريس ولندن وواشنطن

رئيس التحرير

وائل لطفي

أهمية أن نتفق على «سكة السلامة»

الأكثر قراءة

تأجيل قرار رفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومى 2022 بالجنيه

نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال 2022 

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر الدستور.. وموعد اعلانها رسميًا

رابط نتيجة 3 ثانوي 2022 برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن النتائج

مصرع وإصابة شابين فى انقلاب سيارة على الصحراوى بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

هل تزور بيلوسى تايوان؟!

منى رجب

تأملات فى يوم الصداقة العالمى

محمود خليل

«العثمانية» فى «خربتا»

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد الطظ "7"

جمال رشدي

الاستثمار فى الرمال السوداء

محمد العسيري

حق الشعب ولغز «المطور الزراعى»

ماجد حبته

خمسة منتديات مناخية

كريم فرغلى

سعيد صالح.. المشاغب القادر على إضحاك طوب الأرض

صور

المؤتمر الصحفى للإعلان عن إطلاق مهرجان القاهرة الدراما الدورة الأولى

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تندد بقرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب بدعوى دعم الإرهاب

تعاون مفاجئ: سفن أوروبية تشترك فى الدفاع عن حقل «كاريش» الإسرائيلى

رويترز تكشف ملامح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل