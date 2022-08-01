السعودية تسمح بإعادة فتح المدارس التركية العاملة في المملكة

أعادت وزارة التعليم السعودية فتح المدارس التركية العاملة في البلاد، والتي كان قد تم إغلاقها قبل عامين.

وقال مصدر دبلوماسي في السفارة التركية في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ) اليوم الاثنين، إن قرار إعادة فتح المدارس التي أغلقت نهاية العام الدراسي 2021-2020 بقرار من السلطات السعودية "جاء نتيجة اتصالات بين مسؤولي البلدين"، مشيرا إلى أن وزارة التربية التركية ستتولى مهمة الإشراف على هذه المدارس بالتنسيق مع نظيرتها السعودية.

وتوقع المصدر أن يتم قريبا البدء في قبول الطلاب .

ويشار إلى أن وزير التعليم التركي محمود اوزر عقد مؤخرا اجتماعا مع وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ في باريس عاصمة فرنسا وتصدر ملف المدارس التركية جدول الأعمال.

كانت وسائل إعلام تركية قالت إن الاجتماع الذي جمع الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر الماضي بعد سنوات من القطيعة اتخذ فيه عدة قرارات كان من بينها قرار استئناف الدراسة في المدارس التركية في السعودية والتي يبلغ عددها ثمانية مدارس في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والطائف وتبوك.