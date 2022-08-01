الإثنين 01 أغسطس 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
ads

عالم

نطاق الحرائق يخرج عن السيطرة فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية

حرائق الغابات في
حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا
ads

تزايد معدل انتشار حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بالقرب من حدود الولاية مع جارتها أوريجون، ما جعلها تخرج عن نطاق السيطرة.

الحرائق تسببت في تدمير عشرات الآلاف من الهكتارات

وذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، أن الحرائق تسببت في تدمير عشرات الآلاف من الهكتارات، ودفعت السلطات لإصدار أوامر بإخلاء التجمعات السكنية القريبة، لتشمل ما لا يقل عن 500 منزل بالمناطق السكنية القريبة من الحرائق.

وقدرت خدمة حماية الغابات الأمريكية، أن الحرائق قد أتت على 51468 هكتارًا حتى صباح اليوم، فيما لم تتمكن قوات الدفاع المدني من السيطرة على الحرائق.

وكان حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، أعلن أمس حالة الطوارئ في مقاطعة سيسكيو بسبب آثار حريق ماكيني؛ حيث اندمج حريقان إضافيان في المقاطعة، وأتيا على ما بين 100 إلى 150 هكتارًا.

حريق الغابات فى كاليفورنيا يتمدد وسط موجة شديدة الحرارة تضرب الولايات المتحدة

بسبب الحرارة والرياح.. اندلاع 4 حرائق بغابات لندن

حرائق حرائق الغابات ولاية كاليفورنيا الأمريكية ولاية أوريجون الأمريكية انتشار حرائق الغابات

مواد متعلقة

فاو: زيادة مساحة الغابات تدعم التعافى الأخضر والانتقال إلى اقتصادات محايدة

مساعد وزيرة الهجرة يشارك في تسليم تعويضات أسر ضحايا حرائق غابات قبرص

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. اجتياح حرائق الغابات فى أوروبا الغربية

المفوضية الأوروبية تؤكد تضامنها مع سلوفينيا فى مكافحة حرائق الغابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وزارة القوى الناعمة

الأكثر قراءة

تأجيل قرار رفع أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي 2022

الآن رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومى 2022 بالجنيه

تعرف على أسعار الذهب اليوم فى مصر الإثنين 1- 8- 2022

نتيجة مسابقة وزارة الأوقاف للعمال 2022 

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الإثنين 1-8-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

حق الشعب ولغز «المطور الزراعى»

ماجد حبته

خمسة منتديات مناخية

كريم فرغلى

سعيد صالح.. المشاغب القادر على إضحاك طوب الأرض

عبدالوهاب داود

الحب من غير أمل

جمال-أسعد

ما يحدث هذا لمصلحة من؟

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. والحركة

لواء.حمدى البطران

صعود الفلاحين فى مصر

ماجد حبته

ما تعدنا به الحكومة

صور

الجماهير تساند النادى الأهلى أمام المقاولون العرب بالدورى

مباراة فوز الزمالك على فيوتشر

«الناجح يرفع إيده»: مؤتمر لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تندد بقرار إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب بدعوى دعم الإرهاب

تعاون مفاجئ: سفن أوروبية تشترك فى الدفاع عن حقل «كاريش» الإسرائيلى

رويترز تكشف ملامح اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل