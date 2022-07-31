الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على عاطل بحوزته 76 لفافة هيروين وسلاح ناري بكفر الشيخ

هيروين
هيروين
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نجح رجال البحث الجنائي بكفر الشيخ، اليوم الأحد، في القبض على شخص بحوزته سلاح ناري، ومواد مخدرة، أثناء تواجده في مركز دسوق.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، بتمكن حملة مديرية أمن كفر الشيخ من إلقاء القبض على شخص بحوزته 76 لفافة هيروين، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 500 جنيه.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المخدرات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن النفس، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتحرر بذلك المحضر رقم 8715 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة دسوق، وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار هشام علام، رئيس نيابة دسوق، تحت إشراف المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في الموعد القانوني.

هاتف محمول القبض على عاطل كفر الشيخ سلاح نارى أمن كفر الشيخ البحث الجنائي

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