الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

تفاصيل مصرع وإصابة 13 شخصا أعلى الطريق الدائري الإقليمي

حادث مروري
حادث مروري
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لقى شخص مصرعه، متأثر بجراحه نتيجة وقوع حادث سير أعلى الطريق الدائري الأقليمي في الاتجاه إلى القاهرة، بنطاق محافظة الشرقية،، بينما أصيب 12 آخرين.

وهرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين والجثة إلى مستشفى السعديين المركزى.

كان قد تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لـ شرطة النجدة بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص أعلى الطريق الإقليمى فى الاتجاه المؤدى إلى محافظة القاهرة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور، دفع مرفق الإسعاف بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى السعديين المركزى فى منيا القمح بمحافظة الشرقية لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، فيما جرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

محافظة الشرقية حركة المرور مدير أمن الشرقية مصرع واصابة شرطة النجدة الحركة المرورية محافظة القاهرة منيا القمح الطريق الدائري الاقليمي

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وائل لطفي

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