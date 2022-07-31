مباحث القاهرة تضبط متهمين بقتل عامل في مصر القديمة

نجحت أجهزة البحث الجنائي بالقاهرة، في ضبط شخصين قاما بقتل عاملا، بسبب خلافات بينهم فى منطقة مصر القديمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم بمصر القديمة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان .

وتبين قتل عامل بطلقات نارية بعد التشاجر مع 3 متهمين وتم القبض على اثنين منهم ويكثف رجال المباحث من جهود للقبض على المتهم الهارب، وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين.