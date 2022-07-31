الإثنين 01 أغسطس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

متغيب منذ يومين.. جهود مكثفة لكشف لغز جثة طالب في زراعات قنا

جثة
جثة
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تكثف أجهزة البحث الجنائي في قنا جهودها لكشف لغز العثور على جثة طالب داخل أحد الزراعات، عقب تغيبه لمدة يومين، واتخذ رجال الأمن الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأحد، على جثة طالب داخل الزراعات، بعد تغيبه منذ يومان بقرية الشيخ على التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة طالب بعد تغيبه فى قرية الشيخ على بمركز نقادة جنوب قنا، وتبين العثور على جثة كريم ح، 16 عاما، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى بطوخ.

البحث الجنائي أجهزة الأمنية كشف ملابسات مشرحة المستشفى كشف لغز العثور على جثة طالب في قنا

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