الأحد 31 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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مصر

مصاريف جامعة فاروس 2022.. ومنح المتفوقين في الثانوية العامة

جامعة فاروس
جامعة فاروس
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يبحث طلاب الثانوية العامة عن مصاريف جامعة فاروس 2022، حتى أصبحت من أكثر العبارات بحثُا عبر منصة جوجل، وتعد جامعة فاروس أحد  الجامعات الخاصة في محافظة الإسكندرية، والتي تم إنشاؤها خلال عام  2006 وتضم ما يقرب من 10 كليات.

وتقدم جامعة فاروس عدد من المنح لطلاب الثانوية العامة المتفوقين والتي تشمل خصم خاص على مصاريف جامعة فاروس، وتقدم “الدستور” القصة الكاملة عن مصاريف جامعة فاروس ومنح المتفوقين في الثانوية العامة.

 

 

مصاريف جامعة فاروس 2022

 

•           كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي عدد الساعات بالترم الواحد 16 ساعة و سعر الساعة الواحدة 3,281 بـ 52,500 جنيه مصري للترم الواحد بالإضافة إلى المصروفات الاضافية 6,000 جنيه مصري.

•           سعر كلية طب الأسنان عدد الساعات بالترم الواحد 18 ساعة و سعر الساعة الواحدة 3,472 بـ 62,500 جنيه مصري للترم الواحد بالإضافة الى المصروفات الاضافية 6,000 جنيه مصري.

•           سعر كلية العلاج الطبيعي عدد الساعات بالترم الواحد 17 ساعة و سعر الساعة الواحدة 2,206 بـ 37,500 جنيه مصري للترم  بالإضافة الى المصروفات الاضافية 6,000 جنيه مصري.

•           سعر كلية اللغات والترجمة عدد الساعات بالترم الواحد 15 ساعة و سعر الساعة الواحدة 1,700بـ 25,500 جنيه مصري للترم بالإضافة الى المصروفات الاضافية 2,800 جنيه مصري.

•           سعر كلية الفنون والتصميم عدد الساعات بالترم الواحد 18 ساعة و سعر الساعة الواحدة 1,667 بـ 30,000 جنيه مصري بالإضافة الى المصروفات الاضافية 6,000 جنيه مصري.

•           سعر كلية الهندسة عدد الساعات بالترم الواحد 18 ساعة و سعر الساعة الواحدة 1,806 لمن هو أعلى من 85%، بـ 32,500 جنيه مصري و سعر الساعة لمن هو أقل من 85% 1,889 بـ 34.000 جنيه مصري، بالإضافة الى المصروفات الاضافية 6,000 جنيه مصري.

 

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منح جامعة فاروس 2022

 

تقدم جامعة فاروس مجموعة من المنح للطلاب المتفوقين في الثانوية العامة بشعبها الثلاثة في الاسكندرية وهي كالتالي: 

 

•           تقدم جامعة فاروس منح دراسية لأوائل الثانوية العامة بشعبها الثلاث في الإسكندرية، بخصم 50% من المصروفات الدراسية طوال فترة دراسته بالجامعة بشرط حصوله على مجموع تراكمي (GPA) لا يقل عن 3.5  في كل سنة من دراسته الجامعية.

•           وتقدم جامعة فاروس منح دراسية للأول في شهادة ال IGCSE على مستوى الإسكندرية وذلك بمنح الطالب خصم 50% من المصروفات الدراسية طوال فترة دراسته بالجامعة بشرط حصوله على مجموع تراكمي (GPA) لا يقل عن 3.5 في كل سنة من دراسته الجامعية .

 

•           لا يحق للطالب الواحد الحصول على أكثر من منحة واحدة من منح الطلبة. ويتم صرف المنحة الأعلى في حالة وجود أكثر من منحة.

•           لا يسمح للطالب المحول بالحصول على منحة إلا بعد دراسته في جامعة فاروس لعدد ساعات يعادل عدد الساعات التي درسها في الجامعة المحول منها.

•           في حالة عدم اجتياز الطالب لعدد الساعات المفروض اجتيازها للارتقاء إلى المستوى الأكاديمي التالي، فإنه لا يصنف ضمن المستوى الحالي له حتى لو كان التقدير التراكمي الخاص به أعلى من الطلاب الآخرين في ذات المستوى. ويعاد إدراج الطالب ضمن المرشحين للحصول على المنحة عندما يستكمل عدد ساعاته ويلتحق بالمستوى الأكاديمي التالي والذي سبق أن تخلف عنه.

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وائل لطفي

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